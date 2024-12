Ilgiorno.it - I danni causati dall’alluvione. Richieste per 709mila euro

Si è chiuso venerdì il bando Spese di primissima necessità, promosso da Comune di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca per risarcire cittadini e imprese daiimmediati subiti nell’alluvione del 9 settembre: 182 leper un totale di. Nel dettaglio, hanno presentato domanda di rimborso 112 condomini, 48 privati, 21 imprese. Si stima di iniziare a liquidare i primi contributi entro l’inizio di febbraio. "Non ringrazierò mai abbastanza tutti coloro che hanno scelto di essere parte di questo progetto di solidarietà, un gesto che ha un valore immenso per la nostra città – ha detto la sindaca Elena Carnevali –. Abbiamo ricevutopere abbiamo una disponibilità sul Fondo di oltre 900mila: in questo modo abbiamo la garanzia di poter ristorare tutti coloro che ne avranno diritto".