Gukesh è il più giovane campione del mondo di scacchi di sempre 

AGI -Dommaraju è il nuovodeldi. Il 18enne indiano ha battuto, nella quattordicesima e ultima partita a tempo classico, il cinese Ding Liren,uscente, rompendo cosi' un equilibrio che durava da due settimane (ma non privo di colpi di scena). Il nativo di Chennai si è aggiudicato la partita di oggi, disputata a Singapore, prevalendo con i pezzi neri e vincendo un finale torre contro alfieri ma con un pedone in più. Un pedone che, alla fine, è stato decisivo per la conquista del trono. Il giocatore indiano ha approfittato di un errore del suo avversario alla 55esima mossa per ottenere un vantaggio decisivo e forzare l'abbandono. Il punteggio finale del match, iniziato a fine novembre, è 7,5 contro 6,5.ha scritto una pagina importante della storia di questo sport diventando il piùsta di tutti i tempi ad aggiudicarsi il titolo.