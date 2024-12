Lanazione.it - Gubbio, incendio in una palazzina: gravi danni a un appartamento

, 12 dicembre 2024 – Paura aper unaccaduto al primo piano di una. Le fiamme e il fumo uscivano dalle finestre e in diversi hanno allertato i vigili del fuoco. A intervenire, il personale del distaccamento di. Che ha provveduto a spegnere le fiamme in tempi rapidi. Non si sono registrati feriti ma l’ha riportatoimportanti. Nessuno era nell’abitazione in quel momento. Solo una persona, residente al piano superiore e che era in casa in quel momento è rimasta esposta ai fumi dell’. Dopo essere stata evacuata, è stata curata dal personale del 118 che era nel frattempo intervenuto.