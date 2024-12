Ilrestodelcarlino.it - Guasti a un cavo elettrico: blackout e case al buio

Non solo in Appennino, ma anche nella Bassa si vivono situazioni di disagio dovute a improvvisi e prolungati black out elettrici. Ieri sera il problema ha riguardato vaste zone di San Martino in Rio. Un’avaria confermata nel tardo pomeriggio anche dagli uffici comunali attraverso i canali social dell’ente pubblico: "Alcune zone del territorio comunale sono ala causa di un grosso guasto alla linea di distribuzione elettrica". "I tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile" hanno agiiunto . E nella prima serata è giunto un aggiornamento: "Enel-distribuzione comunica che il guasto è stato rilevato su unprincipale interrato". Tempi di ripristino non immediati, con il black out che doveva essere risolto entro la serata. Diversi risultano i quartieri rimasti senza luce, all’ora di cena, con il blocco di caldaie e impianti vari.