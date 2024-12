Liberoquotidiano.it - **Governo: Villa Pamphili si riprende scena, lavori in corso, verrà sempre più usata da Meloni**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Ieri ha ospitato i reali di Spagna, rimasti affascinati, pare, da tanta bellezza. Il Casino del Buon Respiro aDoria Pamphilj, tra le residenze romane più ambite e con un'avvincente storia alle spalle, silainper farla risplendere più di quanto non faccia già, perché la premier Giorgia Meloni, viene raccontato, avrebbe deciso di puntare sulla splendidadel '600 come location di pregio per eventi e visite istituzionali di alto profilo. Giàa tal fine, la residenza di Doriada qui in avantiutilizzata, pare, con più ostinazione. Ma intanto c'è già chi sembra averla scelta come 'residenza': è la volpe dalla 'coda mozza', come la chiamano gli abitanti del quartiere Monteverde, l'animale che vive notoriamente nel parco pubblico che si estende con i suoi 184 ettari al di là delle mura che cingono il Casino del Buon Respiro.