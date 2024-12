Dday.it - Google lancia il modello IA Gemini 2.0 Flash. Più potente di Gemini 1.5 Pro, arriverà anche sugli occhiali smart

Leggi su Dday.it

È in fase sperimentale ma tutti possono già provarlo. Rispetto a1.5 Pro può generareoutput multimodali, come immagini e audio. Presentatal’IA agente in grado di svolgere compiti al posto dell’utente.