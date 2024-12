Oasport.it - Golf: Andy Sullivan in testa all’Alfred Dunhill Championship. Bella partenza per Andrea Pavan

Si è concluso oggi il primo girodi Malelane, al Leopard Creek Country Club. In Sudafrica la leadership va a prendersela: per l’inglese un -8 con soli birdie, equamente distribuiti tra le prime e le seconde nove. In sostanza, stiamo arrivando a un vero e proprio giro di boa tra la parte iniziale della nuova stagione DP World Tour e la vera entrata nel vivo nel 2025.Alle sue spalle un terzetto composto dall’inglese Alex Fitzpatrick (fratello di Matt), dal sudafricano Casey Jarvis e dallo svedese Marcus Kinhult. Per tutti loro un -7, ma particolarmente curioso il giro di Jarvis: due eagle, sette birdie, due bogey e un doppio bogey.In casa Italia si sorride per quanto si vede in quinta posizione, perché nel gruppone a -5 c’è. Per lui sei birdie e un bogey, ma nel complesso una performance che davvero lascia ottime sensazioni anche in vista del 2025.