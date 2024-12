Gli Agrumi di Poggioreale | in vendita al Mercato di Campagna Amica i prodotti coltivati dai detenuti

Leggi su Ildenaro.it

Una giornata storica è stata celebrata aldidi Piazza Salerno al Centro Direzionale di Napoli, dove per la prima volta sono stati messi ingliall’interno del Carcere di. Questo è il frutto tangibile del progetto “in Libertà”, un’iniziativa che non solo promuove la qualità deilocali, ma offre anche aiuna concreta opportunità di reinserimento sociale. Le arance, i limoni e i mandarini, freschi e saporiti, hanno trovato così un palcoscenico perfetto per raggiungere i consumatori, i quali hanno potuto sostenere un’importante causa mentre acquistavanodi eccellenza. “in libertà” rappresenta non solo un esempio di economia sostenibile, ma anche una storia di riscatto e speranza, in grado di trasformare la vita di chi ha sbagliato e di dare loro una seconda possibilità in un contesto sociale difficile.