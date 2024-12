Sbircialanotizia.it - Giornalisti, il rapporto: almeno 54 uccisi quest’anno, un terzo solo a Gaza

Leggi su Sbircialanotizia.it

Reporter sans frontieres: "550 reporter in carcere nel mondo, dato in aumento rispetto al 2023" Sono54 iche sono statiquest'anno mentre stavano svolgendo il loro lavoro, unnella Striscia di. Lo si legge nelannuale di Reporter sans frontieres, in cui si sottolinea che in base .