Giorgetti | da banche 400 mln per l' Ires

22.25: da400mln per l'"Confermo la copertura di 400 milioni" per l'premiale, "ma questo non significa che gli investimenti mobilitati siano 400 milioni. La volontà del governo è di premiare gli investimenti" Lo dice il ministro dell'Economia,, intervenendo ad Atreju. Interpellato a margine dai cronisti che gli chiedevano se questi soldi saranno presi dalle, ha risposto: "Sì". Poi: "Quello che continuiamo ad auspicare è uno spirito industriale".