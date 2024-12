Secoloditalia.it - Gianluigi Buffon a Radio Deejay cita lo storico slogan missino: “Non restaurare, non rinnegare!”

Stava raccontando del famoso episodio che lo vide protagonista la notte della finale di Champions League del 2018, quando la Juventus aveva perso la finale al Novantesimo minuto col Real Madrid per un rigore discusso. “L’arbitro aveva un bidone della spazzatura al posto del cuore.”. A, intervistato questa mattina da Linus e Nicola Savino,, presentando il suo libro biografico “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”, il più forte portiere italiano, e forse del mondo, si è lasciato andare, chissà quanto consapevolmente, a un commento politico: “Non, non”. Lo, che per la prima volta fu utilizzato da Augusto De Marsinich (ma forse suggerito da Alberto Moravia) nel primo congresso del Msi del 1948, poi spesso ripetuto anche da Giorgio Almirante,lo ha riferito a un eventuale “pentimento” per quella frase.