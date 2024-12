Ilrestodelcarlino.it - Galileo Cattabriga, pittore del Novecento alla casa operaia

Ripartono già domani gli eventi natalizi a Bondeno per quello che sarà un weekend lungo con quasi venti appuntamenti nel segno delle feste. Ad aprire il fine settimana, domani alle 20.30 presso lache si trova in viale della Repubblica, sarà la conferenza ‘del(1901-1969)’. La conferenza sarà tenuta da Daniele Biancardi e sarà voltascoperta del celeberrimo artista matildeo. "Un altro importante momento di cultura che omaggia una delle figure artistiche centrali per il nostro territorio – è il commento del Comune di Bondeno all’iniziativa –. Oltre al relatore, ringrazio per l’organizzazione l’associazione Bondeno Cultura e la Societàdi Mutuo Soccorso". Per la rilevanza della figura, aè intitolata la Pinacoteca Civica adiacente al Municipio, in questo periodo diventata la sede di numerose iniziative natalizie in particolare di eventi per i più piccoli.