Fratture collo del femore: "Perrino" ai vertici nel trattamento chirurgico per gli over 65

BRINDISI - Il "" ainazionali per il lavoro svolto dall'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia diretta da Gianfranco Corina. Il reparto è tra i migliori in Italia per ildelledeldelnei soggetti65 nelle 48 ore.