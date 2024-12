Quotidiano.net - Fontana, Paese più forte di attacchi terrorismo

Leggi su Quotidiano.net

"Sono trascorsi 55 anni dall'attentato terroristico di Piazza, attribuito ad ambienti neofascisti. In quel giorno una bomba spezzò vite e causò feriti, e altre esplosioni si registrarono a Roma. Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime. Il clima di paura che i terroristi alimentarono in quegli anni non vinse, ilfu piùdi ogni attacco anche e soprattutto grazie alla risposta dei cittadini, a comunità coese, al desiderio di pace più radicato di ogni tentativo di scardinare l'ordine democratico". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo