Ilnapolista.it - Fonseca contro il suo Milan, Capello: «Il gruppo storico deve dirgli di rimanere fuori»

C’è tensione negli studi di Sky dopo la vittoria di misura della Stella Rossa. Il tecnico, Paulo, non è affatto soddisfatto della prestazione della sua squadra e si presenta ai microfoni commentato: «Abbiamo vinto, siamo in una buona posizione ma sono stanco di lottarequeste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra. Devo parlare con la squadra. Non voglio parlare molto, voglio analizzare ma sono cose che per me sono chiare. Non è una questione tattica o tecnica. Arriviamo qui a questa partita decisiva per noi e avere questa sensazione di non fare tutto per vincere la partita è la peggior sensazione che abbiamo».Leggi anche:insoddisfatto: «Non mi accontento del risultato, ci sono cose che non cambiano e sono stanco di lottare»Dagli studi di Sky arriva il commento di Fabiosulla situazione del: «Nella squadra devi avere due-tre leader che ti aiutino e che dicono qualcosa a chi sta in campo, oppure non ottieni niente e i problemi si ripropongono nella stessa maniera.