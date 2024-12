Calciomercato.it - Fonseca amaro dopo la vittoria: “Sono triste, pronto a chiamare i ragazzi del Milan Futuro”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza stampalacontro la Stella Rossa in Champions LeagueIlvince ma convince. Il club rossonero può esultareil successo in Champions League, contro la Stella Rossa, arrivato grazie alle reti di Rafa Leao e Tammy Abraham, ma c’è poco da salvare oltre al risultato.la: “del” (LaPresse) – Calciomercato.itI rossoneri di Paulonon hanno di certo offerto la loro migliore prestazione, anche per via dei troppi infortunati. Alvaro Morata e Ruben Loftus-Cheek, infatti, hanno raggiunto Christian Pulisic in infermeria. E’ servito, poi, l’ingresso in campo di Francesco Camarda per dare la scossa ad un Diavolo impaurito.Ma il tecnico portoghese è davvero deluso in conferenza e con gli occhi lucidi usa parole forti: “soddisfatto del risultato, siamo in una buona posizione per andare avanti, ma tutto il resto non mi è piaciuto – afferma subito il mister -.