Lanazione.it - Follia in autostrada: scappano dalla Stradale per decine di km dopo scippo, poi l’incidente

Lucca, 12 dicembre 2024 – Una fuga follePolizia. Una corsa all’impazzata, rischiando di creare incidenti gravissimi. Alla fine tre persone a bordo di un potente Suv sono state fermate dagli agenti,che l’automobile si è schiantata contro un guard rail. Ma sono stati minuti di tensione e paura sul trattole Lucca-Viareggio-Borgo Taro. Tre gli arresti In quest’ultima località è poi avvenuto, con il malvivente alla guida che ha perso il controllo. Alla fine sono tre gli arrestati. Si tratta di cittadini sudamericani di 20, 22 e 27 anni. Per tutti l’accusa è di rapina impropria. La vicenda comincia a Lucca, nel parcheggio di un supermercato, la mattina di mercoledì 11 dicembre, in località San Concordio. La rapina al parcheggio Qui, nel parcheggio dell’esercizio commerciale, i tre distraggono una donna di 77 anni che aveva appena fatto la spesa segnalandole monetine per terra (uno stratagemma), poi spingendola e rubando la borsa lato passeggero.