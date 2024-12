Lanazione.it - Foiano Book Christmas, il Natale si fa in musica

Arezzo, 12 dicembre 2024 –, ilsi fa inAl via adella Chiana la rassegnale natalizia tra world music,medievale e rinascimentale e jazz IlFestival si tinge dicon la rassegna, intrecciando, storia, spirito natalizio e il piacere della lettura e di una buona storia da raccontare. La rassegna, a cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune didella Chiana eFestival, si svilupperà in tre appuntamenti per esplorare le infinite sfumature della, dall’energia della world music alla solennità delle partiture medievali e rinascimentali, fino all’intimità evocativa del jazz. Un filo conduttore per raccontare storie in, creare incontri e riscoprire il piacere dello stare insieme in un clima di festa e di condivisione.