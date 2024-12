Calciomercato.it - Europa League, Roma-Braga 3-0: la cura Ranieri inizia a funzionare

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi die i biancorossi di Carvalhal in tempo realeLariceve ilnella Capitale in una gara valida per la sesta giornata della fase a girone unico di. Una sfida molto delicata tra due formazioni separate in classifica da un solo punto in favore dei lusitani che sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert.Claudio, tecnico della(foto Ansa) – Calciomercato.itReduci dalla prima vittoria in Serie A contro il Lecce della nuova gestione targata Claudio, i giallorossi vanno a caccia di un successo anche a livello internazionale. Lo scopo è quello di conquistare il bottino pieno per operare il sorpasso in graduatoria proprio sui portoghesi e provare a tornare in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale della seconda manifestazione europea per club senza passare dai playoff.