Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 12 dicembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12– con la soap turca(Kara Sevda). Laodierna Hakan sta per sparare d Emir, ma un uomo di fiducia di Emir, Mehmet, gli spara alla mano e il colpo va a vuoto. Sul luogo dell’incendio Nihan viene informata del tentato omicidio di Leyla che è stata portata in ospedale e versa in gravissime condizioni. Qualcuno le ha sparato e Ayhan, sopraffatto dal dolore, vorrebbe farsi giustizia da solo. Per evitare che questo accada, Kemal con l’aiuto di Zehir, decide di scoprire chi avesse dei motivi per eliminare Leyla. Ecco ilper rivedere l’episodio 333 in