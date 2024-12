Calcionews24.com - Empoli Torino, Vanoli ora esulta: ritrova questi quattro big per l’incontro

Leggi su Calcionews24.com

di Serie A è alle porte, Paolosi prepara alla sfida ebengiocatori, ecco chi sono i granata in campo Poco più di 24 ore ci separano da, prossima partita di Serie A. Proprio in virtù dell’arrivo del match del Castellani, che andrà in scena domani sera .