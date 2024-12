Calcionews24.com - Empoli, D’Aversa: «Possiamo ancora migliorare. Pellegri? Dispiace, sul sostituto dico questo…»

Le parole di Roberto, allenatore dell’, in vista della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli in merito Robertoha parlato in conferenza stampa in vista di-Torino. PIU’ GOL – «I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, concretizzando molto dal punto di vista realizzativo. Questo ci deve far capire che bisogna continuare .