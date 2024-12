Vicenzatoday.it - Emergenza casa, 40 amministratori locali a Roma per chiedere «una legge e nuovi finanziamenti»

C’era anche l’assessore alle politiche sociali e abitative del Comune di Vicenza Matteo Tosetto questa mattina, giovedì 12 dicembre, a, in piazza Capranica, di fronte al Parlamento, per un sit in a cui hanno partecipato più di 40comunali provenienti da tutta l’Italia.