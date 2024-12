Pordenonetoday.it - Elezioni: Basso attende l'incoronazione, Zanut c'è, il Pd cerca luce nella confusione

Tra qualche mese i pordenonesi dovranno eleggere il nuovo sindaco. La sfida è aperta e alcune certezze ci sono: c'è un favorito, un aspirante sfidante, un'opposizione in, e una outsider. Il favorito è Alesandro, consigliere regionale e candidato in pectore per Fratelli d'Italia.