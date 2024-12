.com - Eccellenza \ Maceratese stra-campione d’inverno: il campionato ha già avuto la sua sliding door?

Il quinto successo consecutivo (a reti inviolate) dei biancorossi ha risuonato come un mantra per tutta la regione: i campionihanno un destino più concreto che mai nelle loro mani. Agli opposti di classifica situazione sempre più off-limits per Fano e Atletico Mariner.Vallesina, 12 dicembre 2024 – Il generale inverno è Matteo Possanzini. La, dall’alto della quattordicesima di, si è crogiolata del titolo invernale (con un turno d’anticipo) dopo aver sballottato anche il K Sport Montecchio. La doppietta di Vrioni, diametralmente opposta nelle modalità in cui avvenuta come da caratteristiche di una squadra splendidamente camaleontica all’occorrenza, ha creato l’eden perfetto del +7 biancorosso. Del giardino rigoglioso coltivato dall’allenatore lauretano è stato sin da subito semplice accorgersi.