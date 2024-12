Quicomo.it - Donna ricercata arrestata sul treno per Asso: tradita dal suo comportamento

Leggi su Quicomo.it

Ha visto gli agenti della polfer salire sule ha cercato di allontanarsi in tutti i modi, da una carrozza all'altra, per eludere i controlli. Questonon è passato inosservato ai poliziotti che erano in servizio lo scorso sabato pomeriggio e che hanno deciso di procedere.