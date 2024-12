Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Ajax-Lazio 0-1 | Tchaouna la sblocca subito LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Si chiude la tre giorni dedicata alle coppe europee per le squadre italiane con laimpegnata incontro l’Prima di rituffarci nel campionato di Serie A per la sedicesima giornata, è tempo di chiudere la tre giorni di coppe europee per le squadre nostrane: l’ultimo impegno del giovedì vede lafare visita all’.Marco Baroni (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina dall’italiano Francesco Farioli, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita in Eredivisie sul campo dell’AZ Alkmaar: la vetta della classifica, occupata dal PSV Eindhoven, è adesso lontana ben nove lunghezze. In, nella quinta giornata del nuovo format, altro zero in classifica visto il 2-0 contro la Real Sociedad lontano dalle mura amiche. Ma l’obiettivo è raggiungere gli avversari di giornata, distanti tre punti.