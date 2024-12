Quotidiano.net - Dietrofront in Vaticano, dal presepe spariscono kefiah e bambinello

Diventa un caso ilpalestinese frutto del lavoro degli artigiani locali e donato a papa Francesco dalla città di Betlemme. Ieri mattina, all’udienza generale, dalcollocato nell’aula Paolo VI erano spariti ile la culla rivestita da un drappo evocativo della, simboli che nei giorni scorsi avevano suscitato polemiche, in particolare da parte del mondo ebraico. L’indice era stato puntato proprio sulla, simbolo "politico" e non "religioso" e sulla stessa "palestinizzazione di Gesù", che non sarebbe conforme, a detta di alcuni esponenti del mondo ebraico, con la autentica tradizione religiosa cristiana. La ‘rimozione’ non è passata inosservata, tanto più che la foto del Papa che ha sostato brevemente davanti alspogliato del suo elemento centrale, è stata pubblicata dagli stessi media vaticani, anche sul profilo Instagram di Francesco.