Diego Bertoni muore in un incidente a 30 anni | il dramma del calciatore davanti alla moglie

Una storia che ha commosso il mondo del calcio, quella di: il giovane è morto, dopo unstradale in via Palmanova a Milano. I due trentenni stavano tornando in scooter a casa, dopo una serata in città per vedere la partita del Milan contro Stella Rossa in Champions League. Il calcio era la passione dida sempre, tanto che era il difensore dell’Asd Cassina Calcio, squadra di Prima categoria, girone L.Leggi anche: Erika Preti, la rabbia dei genitori: «In fila alle Poste con l’assassino di nostra figlia»Proprio la sua società è stata tra le prime a salutarlo online, dando a tutti suoi tifosi la notizia della scomparsa: “La nostra società piange la tragica scomparsa didella prima squadra, avvenuta nella notte, e stringe in un forte abbraccio la sua famiglia! In un giorno che doveva celebrare la semifinale della juniores, ci stringiamosua famiglia e a chi gli ha voluto bene.