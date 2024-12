Anteprima24.it - Dante Ferretti, tre Premi Oscar, a Benevento per il Parco delle Streghe

Tempo di lettura: < 1 minutoUn mostro sacro della scenografia cinematografica, candidato ben dieci volte all’, vincendone tre con i film The Aviator, Sweeney Todd e Hugo Cabret, vincitore di quattroBAFTA e altrettanti David di Donatello (oltre alo Cinecittà), nonché numerosi Nastri d’Argento. È stato lo scenografo di Fellini e di Pasolini, nonché in tempi più recenti, tra gli altri, di Martin Scorsese e Tim Burton.Stiamo parlando di, oggi anell’ambito di un sopralluogo effettuato presso ilDe Mita in vista della possibile realizzazione in loco del. Accompagnato dal sindaco Clemente Mastella, il dirigente Antonio Iadicicco, il consigliere Enzo Lauro, Mario Collarile della Fondazione ‘Terre Magiche Sannite’ e il lighting designer Filippo Cannata,ha preso visione del sito programmando una prossima ricognizione entro il prossimo gennaio.