Modenatoday.it - Daniela Ruggi vista dopo la scomparsa, "E' venuta alla mensa di Porta Aperta" /VIDEO

Leggi su Modenatoday.it

Questa mattina a Storie Italiane su Rai1 (www.raiplay.it) è emersa una imnte novità sul caso, la 31ennedi cui si sono perse le tracce il 18 settembre scorso a Montefiorino e per la cuiè attualmente indagato Domenico Lanza, in carcere per il possesso illegale di armi.