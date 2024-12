Lookdavip.tgcom24.it - Dai pizzi rosa all’omaggio nell’abito nero: i look di Letizia di Spagna in Italia

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Ultimi impegni ufficiali prima delle feste natalizie per Felipe edi. Il Re e la Regina sono in visita in, per una tre giorni di appuntamenti tra Roma e Napoli, che ha lo scopo di consolidare i buoni rapporti tra le due nazioni. I reali contraccambiano così anche la visita del 2021 di Sergio Mattarella nella penisola iberica. Tra visite nei luoghi più rappresentativi del Bel paese, incontri politici e cene di gala, le foto dei sovrani rimbalzano in ogni dove. A incantare sono idi. Candida all’arrivoIn aeroporto a RomaE’ stato un 2024 ricco di appuntamenti per Felipe edi, culminato con la presentazione dei due nuovi ritratti ufficiali, ad opera della fotografa delle star Ellen von Unwerth. Se nelle immagini la Reina era una visione nel maestosovintage di Balenciaga, per il tour innon si è comunque risparmiata in quanto a stile.