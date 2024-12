Ilgiorno.it - Cusago, cade dal tetto di un capannone: morto operaio di 56 anni

(Milano), 12 dicembre 2024 - Un uomo di 56questo pomeriggio, 12 dicembre 2024, in undella Zust Ambrosetti di viale Europa a: sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanza e automedica ma per 'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'ennesima morte sul lavoro anche i carabinieri della compagnia di Corsico e gli inquirenti per chiarire le cause della caduta. L'uomo, che pare fosse di una ditta esterna, stava effettuando dei lavori suldi undal quale è precipitato. Solo pochi mesi fa, era il 20 aprile, un ragazzo di 23di origini egiziane eramentre lavorava nell’azienda Convertini srl, che si occupa di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e che si trova sempre in viale Europa a, a meno di un chilometro di distanza.