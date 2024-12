Quotidiano.net - Crosetto, l'Italia è disponibile al peacekeeping in Ucraina

"Io spero di parlare di pace, diil prima possibile in, ma anche a Gaza e in Libano. Noi siamo disponibili a svolgere questo ruolo, che è un ruolo nel quale ci siamo sempre distinti come nazione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, in un colloquio con i cronisti dopo il 20esimo vertice 5-5 dei ministri della Difesa a Madrid, rispetto alla possibilità di dispiegare forze diin, tema che è stato discusso nell'incontro odierno a Varsavia tra il presidente francese Macron e il premier polacco Tusk.