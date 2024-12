Fanpage.it - Cos’è la “pistola fantasma” confiscata a Luigi Mangione, il sospetto killer del CEO ucciso a New York

Nel 2022 il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) ha confiscato quasi 26.000 "ghost gun" negli Stati Uniti, armi fai-da-te assemblate a casa con parti commerciali e stampate in 3D di plastica. Unaè stata trovata indosso a, presuntodel CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson,a Newil 4 dicembre. Cosa sono queste armi e come sono regolamentate.