Ilrestodelcarlino.it - Cortometraggio senza barriere con gli ospiti del Girasondo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il cinema visto con gli occhi deglidel. Le persone affette da disabilità media e grave che frequentano il locale centro socio riabilitativo diurno, con il supporto del personale della struttura, del videomaker Gian Marco Marino e del fotografo Giorgio Barbato, nei mesi scorsi hanno girato ‘Ciak si gira’, undi poco più di due minuti che racconta la loro passione per il cinema. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra gli educatori del centro e l’associazione Porretta Cinema. "Ho accolto più che volentieri la proposta del- racconta Luca Elmi, direttore artistico del festival – perché il cinema è un grande gioco a cui tutti devono partecipare, nessuno escluso". Ilha coinvolto attori ed educatori del centro. "Girare le scene è stato solo un tassello di questa attività – racconta l‘educatrice Francesca Bragalli – che ha richiesto tempo anche per la scrittura della storia, per i costumi e i trucchi di scena.