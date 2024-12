Quotidiano.net - Consob blocca la pubblicità di servizi finanziari abusivi

Lahato ledidiffuse tramite internet, che per promuovere in rete le iniziative di intermediari non autorizzati facevano impropriamente leva, attraverso due siti web, sulla notorietà di esponenti di primo piano del mondo istituzionale italiano, come la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nonché sull'immagine di un marchio ben riconoscibile come quello dell'Eni. L'intervento è il primo caso di applicazione dei nuovi poteri conferiti alladalla Legge Capitali, in base alla quale l'autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercatipuò intimare ai gestori deidi telecomunicazione l'oscuramento dei siti che diffondono campagne pubblicitarie relative a, cioè privi di autorizzazione.