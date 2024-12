Quotidiano.net - Confindustria Nautica, crescita 2024 stabile dopo il 2023 record

Leggi su Quotidiano.net

Laitalianaaver raggiunto nelil fatturato massimo storico di 8,33 miliardi di euro e ilanche dell'export, che ha raggiunto i 4,23 miliardi di euro nelvedrà una normalizzazione delladel settore. Sono i dati dell'Ufficio Studi dielaborati in partnership con Fondazione Edison e presentati da presidente Saverio Cecchi all'assemblea dell'associazione. La chiusura d'anno è positiva per il settore superyacht, a differenza del comparto di produzione di unità fino a 24 metri per cui è previsto un assestamento e, in alcuni segmenti di mercato, in particolare della piccola, una contrazione.