Concerto di Natale al Pavone tra Mozart e la glass harmonica

Si festeggia al teatroil tradizionaledidegli Amici della Musica, nel cartellone della stagione della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Cucinelli. L’appuntamento è domani alle 20.30 nello storico teatro fresco di restauri dove si esibirà l’Orchestra da Camera di Perugia diretta da Enrico Bronzi con lo svizzero Matthias Wusch (nella foto), uno dei pochi esperti attuali della, strumento dai suoni “surreali” prodotti dalle dita umide dell’esecutore che strofinano bicchieri di vetro di varie dimensioni. Quasi tutto il programma è dedicato a musiche di: le due raccolte di Danze tedesche (K. 509 e K. 571), il breve Adagio in do maggiore K. 356 (persola) e il più articolato e polifonico Adagio e Rondò K. 607 in do minore, accompagnato da flauto, oboe, viola e violoncello.