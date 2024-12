Genovatoday.it - Concerto di campane in piazza San Lorenzo a cura dell'Associazione Campanari Liguri

Leggi su Genovatoday.it

Nell'ambitoe celebrazioni per il Natale, proseguono a Genova gli appuntamenti con “Chiese in Musica”, la rassegna di concerti che si svolge in collaborazione con la Curia e che da anni ha l'obiettivo di far scoprire al pubblico le bellezze architettonichee più affascinanti chiese.