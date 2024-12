Ilpiacenza.it - Con gli auricolari nascosti dal cappuccio tenta l'esame della patente, denunciato

Leggi su Ilpiacenza.it

Un 37enne africano è statodalla polizia perta truffa per averto di sostenere il quiz scritto per laindossando gli. E' accaduto nei giorni scorsi alla Motorizzazione. Lo straniero, non di certo il primo ad usare questo metodo, a differenza degli altri.