Iltempo.it - Cnpr, Pagliuca: "Nessuna fusione tra la Cassa di previdenza dei ragionieri e quella dei commercialisti"

“Non è prevista alcunatra ladideie degli esperti contabili e ladidei dottori”. Lo ha ribadito questa mattina Luigi, numero uno della, in occasione dell'audizione alla Commissione parlamentare per il controllo delle gestioni pensionistiche che si è svolta a Palazzo San Macuto e a cui è intervenuto anche Giuseppe Scolaro, direttore generale dell'ente pensionistico.“Ladideie degli esperti contabili è organizzata secondo un modello aziendale con un focus specifico sulla gestione finanziaria e sugli investimenti. Ha adottato il modello organizzativo 231 per garantire trasparenza, prevenire conflitti di interesse e rafforzare la tracciabilità dei processi decisionali. L'obiettivo primario - hanno sottolineatoe Scolaro - è la sostenibilità a lungo termine del fondo previdenziale, supportata da contributi e rendimenti degli investimenti.