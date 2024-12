Reggiotoday.it - Cittadini esasperati ad Arangea: "Quattro settimane senza raccolta rifiuti"

Leggi su Reggiotoday.it

Mancatadiin città. La segnalazione arriva da un gruppo di residenti di: "e cumuli di spazzatura non raccolti da 4, con gravi disagi per le attività commerciali che si appellano alla stampa, non avendo trovato alcun riscontro presso il.