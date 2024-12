Lapresse.it - Cittadinanza: via libera Cassazione a referendum

Leggi su Lapresse.it

Roma, 12 dic. (LaPresse) – L’Ufficio Centrale per ilpresso la Corte diha dichiarato conforme a legge la richiesta di: “italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione dellaitaliana”.