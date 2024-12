Romadailynews.it - Cina: Yiwu lancera’ nuovo ciclo di riforme del commercio internazionale

Pechino, 12 dic – (Xinhua) – La citta’ cinese orientale di, nota come il “supermercato del mondo” e fornitore chiave per le piattaforme cinesi di e-commerce transfrontaliero, e’ pronta a lanciare undidelvolto a rafforzare il suo ruolo nelglobale. Il Consiglio di Stato ha approvato il piano generale per l’approfondimento delledelnella citta’ situata nella provincia cinese dello Zhejiang, stando ad una circolare pubblicata ieri. Il piano delinea una visione per promuovere leattraverso un’ulteriore apertura, insieme a iniziative quali l’innovazione dei meccanismi commerciali di approvvigionamento del mercato, la promozione dello sviluppo deld’importazione, il miglioramento della funzionalita’ delle zone franche globali e il rafforzamento delle norme sull’e-commerce transfrontaliero, secondo la circolare.