Champions League Inter niente calcoli per la Top 8 Classifica compressa

Con il nuovo format della2024/2025, l’si trova in una posizione promettente per il passaggio del turno, ma non ancora sicura per accedere direttamente agli ottavi di finale. Per la qualificazione diretta potrebbero non bastare 17 punti: Lille e Brest alzano la quota delle top 8. QUOTA ALTA – Grazie al girone unico da 36 squadre, i nerazzurri, attualmente a 13 punti, sono tra le sei squadre che occupano l’ultimo posto utile per entrare nella Top Eight. Per evitare il pericoloso turno di playoff, sarà fondamentale ottenere due vittorie nei prossimi incontri contro Sparta Praga (in trasferta) e Monaco (in casa). Con il Liverpool già qualificato con 18 punti, il resto dellaè ancora aperto e combattuto. Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa,, Brest e Lille condividono la quota di 13 punti, ma la differenza reti gioca un ruolo cruciale per stabilire l’ordine.