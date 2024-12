Lanazione.it - Cento anni di Ateneo. C’è ’Orfeo ed Euridice’

Leggi su Lanazione.it

“Che farò senza Euridice!”. Lo struggente lamento delldi Gluck risuonerà grazie ai musicisti, coristi e danzatori dell’Università di Firenze. Protagonisti la Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio, il Coro e l’Orchestra di Unifi, che stasera alle 21, per la prima volta insieme, metteranno in scena sul palco del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio l’opera Orfeo ed Euridice, all’interno delle celebrazioni per il centenario dell’fiorentino. L’opera seguirà la versione musicale parigina di Christoph Willibald Gluck, il compositore tedesco che la fece rappresentare per la prima volta a Vienna, nel 1762, su libretto di Ranieri de’ Calzabigi con le coreografie di Gasparo Angiolini. Diretta dai maestri Gabrielerbi e Patrizio Paoli e dalla regista Stefania Stefanin, con le scenografie di Mirco Rocchi, la produzione dell’fiorentino coinvolgeràtrenta persone: da settembre a dicembre studenti, artisti, organizzatori, tecnici, personale docente e non docente hanno armonizzato suoni, voci, strumenti e corpi danzanti in vista di questo spettacolo.