Veronasera.it - Censimento della popolazione: a Verona adesione all'80%, ma mancano all'appello ancora 550 famiglie

Leggi su Veronasera.it

Sono iniziate le ultime fasiraccolta dati per il questionario Istat2024. Come evidenziato in una nota di Palazzo Barbieri, a far data dal 10 dicembre la compilazione del questionario può avvenire esclusivamente tramite gli operatori dell'Ufficio Comunale dio tramite.