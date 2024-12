Lanazione.it - “Cavalleria Rusticana” per Torgiano Winter

Leggi su Lanazione.it

– E anche la terza edizione dipropone il suo consueto “Concerto di Natale“, offerto dalla Fondazione Lungarotti in collaborazione con l’Associazione Ciro Scarponi, domani alle 21 nella Sala Ottobrata del Resort Le Tre Vaselle. In scena c’è la “”, melodramma in un atto, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci e musica di Pietro Mascagni con protagonisti i cantanti lirici Paola Stafficci (Santuzza), Francesco Panni (Turiddu), Alessandra Ongarello (Mamma Lucia), Andrea Sari (Alfio), Simona Cavorsi (Lola), insieme al Coro “Controcanto” di Bettona e al “Chorus” di Marsciano. Pianista e narratore sarà Stefano Ragni con direzione di Alessandro Zucchetti (nella foto). Conclude la serata un brindisi per gli auguri di Natale. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti; si consiglia la prenotazione ai numeri 075.