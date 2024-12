Lapresse.it - Caso Vannacci, il generale prosciolto dall’accusa di diffamazione

Il Gup militare di Roma, Daniela Melchiorre, ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” nei confronti delRobertoaccusato dinei confronti di un militare a seguito della pubblicazione del suo libro ‘Il mondo al contrario‘. La Procura militare aveva sin dall’inizio richiesto l’archiviazione del procedimento. Tuttavia, il gip aveva deciso di procedere con un’imputazione coatta, portando ila giudizio. Durante l’udienza, la Procuratrice Militare Antonella Masala ha ribadito la richiesta di proscioglimento dell’imputato, che era presente in aula.Il legale di: “Il libro delnon contiene espressioni offensive”“Sono molto soddisfatto dell’esito pienamente assolutorio del processo”, ha dichiarato l’avvocato Giorgio Carta, difensore del